Sebastian Stan ønsker å se Steve Rogers tilbake i MCU

Etter hendelsene i Avengers: Endgame sto vi igjen uten de to virkelige grunnpilarene i Avengers, Tony Stark og Steve Rogers. MCU føles ikke helt som før etter deres avgang, og mange fans ønsker at en eller begge skal komme tilbake i en eller annen form. Det ser ut til at studioet også ønsker det, ettersom RDJ spiller Doctor Doom i den nye Avengers-filmen.

På Comic Con Liverpool (takk, Comic Basis) ble Sebastian Stan spurt om hvilken rollefigur han ønsker å se tilbake. "Steve Rogers", sa han. "Vi kunne nok trenge en prequel før Captain America: The First Avenger. Så vi virkelig kunne lære mer om vennskapet deres... Forholdet deres."

Eller, hvis Rogers' tilbakekomst ikke er aktuelt, har Stan en idé til en mer Winter Soldier-basert film. "Vi kan til og med lage en prequel til før Captain America: The Winter Soldier hvor vi faktisk ser hva som skjedde med ham," sa han. "Vi utforsker egentlig aldri det. Vi ser ham alltid helt mot slutten av Winter Soldier-buen. Men da han hadde dette andre dobbeltlivet, der han lærte [Natasha Romanov] å være Black Widow."

Hvilken film vil du se?