Sebastian Stan sier Marvel bare var "første steg" i karrieren hans

Når du blir introdusert for et massepublikum gjennom én bestemt karakter, kan det være vanskelig å riste av seg den representasjonen. Robert Downey Jr. er Iron Man for millioner av mennesker, og selv om han fortsatt kan vinne en Oscar for sin Oppenheimer-prestasjon, vil han fortsatt være Iron Man for Marvel-fansen. Sebastian Stan vil på samme måte alltid være kjent for sine prestasjoner som Bucky, også kjent som Winter Soldier, men han ønsker også å bryte litt ut av Marvel-mønsteret.

"Jeg må prøve å tilby noe annet enn før", sa han i Stronger Podcast. "Og jeg har aldri foretrukket én rolle fremfor en annen. Marvel-greiene vil jeg alltid, til evig tid, [føle at det] virkelig hjalp meg å vokse som person og hjalp meg å vokse som skuespiller, og det lærte meg relasjoner, og [jeg jobbet med] Robert Downey [Jr.] og Scarlett [Johansson] og alle disse menneskene jeg så opp til. Det var en bransje. Det var en familie, og det ga meg en følelse av tilhørighet, og det er alltid der for det, men det var bare det første steget for meg."

Stan, som nå er 43 år, ser på yngre skuespillere og er glad for at han har kunnet takle tøffere roller i en litt senere alder. "Det var en betydelig del av ungdommen min som jeg måtte bruke på å bli amerikanisert eller å passe inn og virkelig finne min vei på en annen måte", forklarer han, og snakker om sin rumenske bakgrunn. "Men det er først nå jeg føler at jeg endelig får gjøre det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre."

Etter å ha mottatt priser for sine prestasjoner i A Different Man og The Apprentice, ser det ut til at Stan så vidt har kommet i gang med et nytt kapittel i karrieren. Han har imidlertid fortsatt bånd til Marvel, ettersom han nylig dukket opp i Thunderbolts*.