Sebastian Vettel peker på fordelen Max Verstappen har mot Norris og Piastri

Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, hvem vinner Formel 1-mesterskapet 2025? Logikken tilsier at Norris, med 390 poeng, 24 flere enn Piastri og Verstappen (366 poeng), er favoritten til tittelen. Sebastian Vettel føler imidlertid at Verstappen har en stor fordel: mangel på press.

Vettel, den pensjonerte Formel 1-føreren som vant fire VM-titler på rad mellom 2010 og 2013, innrømmet i et intervju med podcasten Beyond the Grid (via Sky) at Verstappen er i en bedre posisjon, først og fremst fordi han allerede har vunnet fire mesterskap, så "han trenger ikke å bevise for seg selv at han kan vinne et mesterskap".

"I tillegg, i den posisjonen han er i akkurat nå, hvor han er med i jakten, er det som 'ok, jeg må bare gjøre alt perfekt, og hvis det fungerer, fungerer det, hvis ikke, fungerer det ikke'", og la til at han synes det er "skremmende" hvor mye han forbedrer seg.

"Jeg synes det skumle er at han blir bedre. Vi vet at han er god, men han forbedrer seg fortsatt. Han er fortsatt sulten, han er fortsatt villig til å lære", og sa at selv om han har mye talent, er det en kombinasjon av det og hardt arbeid.

Hvem vinner Qatar Grand Prix?

Grunnen til at Vettel mener Norris ikke har så mye press på seg, er at han lå 104 poeng bak Oscar Piastri for åtte løp siden, og nå har han tatt ham igjen...

