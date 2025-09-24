Sebring er bekreftet for Project Motor Racing

Bare ni korte, små, korte uker gjenstår før Project Cars-teamet, ledet av GTR 2-produsent Ian Bell, slipper løs den kommende racingsimulatoren Project Motor Racing, og som forberedelse til dette jobber de febrilsk med å polere allerede vist innhold samt nytt materiale, som vil bli avslørt i løpet av den kommende måneden, kontinuerlig. I dag fikk vi blant annet vite at Sebring vil være med i spillet ved utgivelsen, og Straight 4 Studios kunngjorde ytterligere syv biler, i samme retning.

- Acura NSX GT3 Evo 22 2022

- Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2023

- Mazda MX-5 Spec 2017

- Mazda 787B 1991

- Mercedes-AMG GT3 2020

- Nissan Z GT4 2023

- Toyota GR Supra GT4 Evo 2023

Ian Bell avduket også litt mer informasjon om flerspillermodusen i spillet tidligere i dag:

"Ingen passeringer. Ingen leie. Ingen abonnementer. PMR gir deg fullverdig nettracing fra dag én, rett ut av esken - bygget for førere som verdsetter ren, hard konkurranse fremfor kompliserte betalingsmurer og kvalifiseringshindringer."

Project Motor Racing lanseres for PC, PS5 og Xbox X/S den 25. november.