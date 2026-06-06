Sebulba og Star Wars: Galactic Racer tar med seg litt podracing til Summer Game Fest

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Det er lite mer å si om Star Wars: Galactic Racer. Det handler om presse og deretter fans for å få tak i det, ettersom det slippes så snart som 6. oktober, og det allerede ble en etterlengtet tittel for fans av enten arkadeløp eller en galakse langt, langt borte. Imidlertid introduserte traileren til Summer Game Fest nettopp et par ting for å få fansen enda mer begeistret.

Først av alt, de kjente tingene. Gode, gamle og velkjente Sebulba var fremtredende, og vi kan forvente alt jukset og piratkopieringen han brukte i Episode I: The Phantom Menace, og litt til. Dessuten var traileren full av pod-racing, for å fortsette å hylle et av de beste løpene i filmhistorien.

For det andre, og kanskje mer interessant siden det er et tillegg til kanon, Star Wars: Galactic Racer vil introdusere den nye planeten Derven Acos. Og det er ikke bare et annet miljø å løpe på, ettersom dette spillet vil ha en historie å fortelle, i henhold til den nye historietraileren og den offisielle beskrivelsen nedenfor :

"Darius Pax har kanskje grunnlagt Galactic League, men det er Kestar Bool som styrer den. Kestar er like briljant som han er ond, og bruker tittelen som ligamester til å true andre førere og utvide sin dominans ytterligere.

For å opprettholde kontrollen over racingligaen får Darius Pax hjelp av Shade, en gåtefull pilot som bærer personlig nag til Bool-familien. Sammen med den temperamentsfulle ingeniøren Hibi og en legendarisk podracer setter Shade seg fore å styrte den korrupte regjerende mesteren."