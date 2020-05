Second Extinction er dinosaurenes svar på Left 4 Dead

Vi får ikke så mange muligheter til å skyte dinosaurer med automatvåpen i disse dager, så gjengen i System Reaction har kanskje et ess i ermet.

Svenskene har offentliggjort et spill kalt Second Extinction, og når poenget er å plaffe ned alt som kan krype og gå av dinosaurer må det være lov å si at navnet passer. Enkelt sagt er det Left 4 Dead med dinosaurer, for her kan du slå deg sammen med tre venner og velge blant fire (flere etter lansering) klasser før turen går til ulike deler av verden for å overleve massive bølger av det som ikke akkurat er planteetere. Etter hvert vil du så kunne oppgradere og kjøpe nye våpen slik at du er klar for nye utfordringer.

At studioet er en del av Just Cause-skapernes Avalanche Studios Group er ikke vanskelig å se heller når APEX-motoren i kjent stil vil la oss gå berserk med både kuler, eksplosjoner og kroppsdeler som flyr til alle kanter i dette tilfellet.