Second Extinction - Xbox Preview-inntrykk

Da jeg først så traileren for Secon Extinction sperret jeg opp øynene. Turok krysset med Left 4 Dead virket som en match laget i himmelen, og det fikk meg til å stille spørsmål ved hvorfor dette konseptet ikke har blitt taklet før. Begge franchisene har vært i dvale en god stund nå, og dette virket som en ypperlig måte å holde gameplayet til begge de elskede titlene levende på en ny og spennende måte. Co-op-skytespillet har vært tilgjengelig siden oktober i fjor på PC i Steams Early Access, men det har nå kommet til Xbox-konsoller via Preview-programmet, slik at konsollspillere endelig får en smak av blodbadet.

Dette er den delen av forhåndsvisningen/gjennomgangen der jeg ofte vil fordype meg i spillets historie, men Second Extincrion har egentlig ikke noe sånt. Etter å ha sett en kort film blir du bare kastet rett inn i handlingen med liten forklaring på de mange muterte dinosaurene som prøver å makulere deg i fillebiter. Noe ytterligere sammenheng er gitt gjennom radio til tider, men forvent ikke noen grandios opprinnelseshistorie her. Det er heller ingen kampanje til stede, og hoveddelen av spillet er bare å fullføre forskjellige objektiver med vennene dine og prøve å ikke bli spist opp underveis.

Det er to kjernemoduser i Second Extinction, og disse er Mission Select og Expedition. Mission Select er ganske selvforklarende, da det lar deg velge mellom flere forskjellige typer oppdrag for å stoppe dinosaurinvasjonen. Disse inkluderer blant annet å eksplodere en gruve full av dinosaurer med vogner festet med dynamitt. Ekspedisjon, derimot, er mye mer avslappet og lar deg utforske kartet, fullføre sideoppdrag og samle materialer i ditt eget tempo.

I sin nåværende tilstand er det fem forskjellige karakterklasser for spillere å velge mellom, og disse har alle drastisk forskjellige våpen og spesielle evner. For eksempel har vi Rosy, en ganske rik dame som bruker en minigun og har support-evner som helbreder allierte innenfor hennes radius, og Ortega, en lett og kvikk fighter hvis foretrukne våpen er et autonatgevær. Det jeg virkelig liker er at alle klassene komplimenterer hverandre, og du må gå inn i kamp på forskjellige måter, avhengig av hvem du spiller som.

Skytefølelsen her er fantastisk, og det er en hel rekke alternativer til stede når det gjelder oppgradering av arsenal. Det er seks våpen tilgjengelig, og disse kan forbedres gjennom tre separate ferdighetstrær (Impact, Stability og Handling). For å tildele poeng til disse trenger du riktig mengde materialer som blir droppet fra de forskjellige typene dinosaurer når du dreper dem. Dette skaper en ganske vanedannende loop ikke så ulik Monster Hunter, hvor du må oppsøke mektige beist for å få de rette materialene.

Jeg må også rose designene til disse muterte dinosaurene. Fra enorme imponerende t-rexer til raptorer som spyr syre i ansiktet ditt, det er et stort utvalg av trusler, og de krever at du er strategisk, da mange har spesifikke svake punkter som må utnyttes. Den sterkt panserede ankylosaurus tar ikke skade med mindre du treffer med en godt timet granat for å snu den rundt så du kan avfyre skudd på magen dens, for eksempel. Jeg har ikke noe å utsette på fiendenes design, men det jeg vil si er at de respawner irriterende raskt. Bølge etter bølge med fiender, det stopper aldri.

Det er for øyeblikket bare et snøkart å utforske som huser alle disse forskjellige målene, og mens det er relativt stort ønsket jeg likevel mer miljømessig variasjon. Det ble fort kjedelig å utforske området også, med lange gådistanser mellom målene i tillegg, da det ikke er kjøretøy tilgjengelig og alt har stor distanse mellom seg. De lange strekkene med gåing og dino-møter underveis føles bare som tonnevis av unødvendig fyll, og overraskende utgjorde dette faktisk det meste av tiden min under oppdrag.

Noe jeg ble skuffet over å finne ut av er at spillet praktisk talt blir uspillbart når man spiller alene, og derfor lurer jeg på hvorfor det i det hele tatt er et alternativ. Når du spiller solo blir du overveldet av angripende dinosaurer, og ting er enda tøffere ettersom du ikke har en følgesvenn som kan gjenopplive deg når du ligger nede. Jeg forstår at Second Extioncion er designet for å spille med venner, men jeg skulle ønske at vanskelighetsgraden ble skalert basert på antall spillere til stede, akkurat som Monster Hunter-spillene.

Potensialet er absolutt der for at Second Extionction skal kunne mutere seg til et ustoppelig beist, men det er flere grunnleggende problemer som utvikleren System Reaction må ta opp først. Spillet har for øyeblikket bare ett kart, og det holdes tilbake av kjedelige mengder gåing og tilsynelatende uendelige bølger av fiender. På den positive siden er skytefølelsen imidlertid solid med mange oppgraderingsmuligheter, og dinosaurene er godt designet og krever at du går strategisk til verks når du prøver å drepe dem.