Second Stone Forhåndsvisning: Gamescoms største overraskelse?

Det er alltid noen overraskelser å hente på Gamescom. Selv når det er jobben din å holde ørene åpne i spillbransjen, er den enkle sannheten at du ikke kan vite alt som er under utvikling. Jeg har allerede snakket om Inkblood og hvordan det imponerte meg helt fra starten med en rik verden og puslespillmekanismer som fikk meg til å tenke på det beste innen sjangeren. Det spillet tilfredsstilte en lengsel etter gåter og mystikk jeg har hatt de siste årene som spiller, men Second Stone kastet meg tilbake til de spennende dagene i min ungdom.

HQ

Jak and Daxter. Crash Bandicoot. De har inspirert det nye action-RPG-et fra Skyward Entertainment. « Second Stone utspiller seg i to fantasiverdener som fungerer i samspill med hverandre. Du spiller som Shiren, som kan bevege seg mellom den livlige, fargerike Lysverdenen og dens mørke motstykke, den innhyllede verdenen. Du kan hugge og slå med sverdet ditt, i tillegg til spillets andre våpen, men det finnes også et eget magisystem som lar deg kaste elementmagiske besvergelser på farten.

I demoen vi spilte, ble vi ledet gjennom en kort opplæringsdel som informerte oss om alle de grunnleggende mekanikkene med noen få gåter, før vi ble sluppet løs i et mye mer åpent område som kan utforskes. Second Stone velger en tilnærming litt i stil med *Breath of the Wild*, i og med at det forteller deg hva du trenger for å åpne en dør eller løse en gåte, men ikke nødvendigvis sier hvordan du skal skaffe det. Noen ting er du også ment å legge fra deg og komme tilbake til senere. Jeg kom for eksempel over en dør som krevde en vindformel, noe jeg ikke hadde tilgang til i min nåværende situasjon, og bestemte meg derfor for å gå videre.

Den generelle tilnærmingen til spillopplevelsen er forfriskende i sin gammeldagse stil. Du får lov til – og oppfordres til – å finne ut av ting på egen hånd, men samtidig blir du ikke tvunget til å sitte i et rom med en gåte i timevis, med den irriterende følelsen av at spillet sitter der sammen med deg, utrolig selvtilfreds fordi det vet svaret på gåten du bare ikke helt klarer å løse.

Dette er en annonse:

Grafikken er ikke redd for farger, og sammen med bevegelsesmekanikken gjør den spillet lett å lære og rett og slett morsomt å spille. Å hoppe fra hoppematter, løpe over glitrende vann og finne skjulte kister var givende selv etter rundt tjue minutter med spillet. Kampene viste seg også å være veldig morsomme. De rytmiske hack-and-slash-kombinasjonene med sverdet er gode for å påføre skade, men du vil ønske å kombinere dem med magi for maksimal effekt. Jeg klarte å beseire en boss i de siste sekundene av demotiden ved å slippe løs et tordenvær etter å ha slått ham tre ganger i bakhodet med sverdet mitt.

Hvis du ikke legger særlig merke til magisystemet, frykter jeg at kampene kan ende opp med å bare handle om å hamre på angrepsknappen om og om igjen. Det avhenger av hvilken type spiller du er om den slags maktfantasi appellerer til deg. Du er ikke ment å være svak i * Second Stone*, noe som gir et hyggelig avbrekk fra de stadige *Souls-lignende* spillene i action-RPG-sjangeren. Det finnes også mange mekanismer du kan bruke for å gjøre deg sterkere uten nødvendigvis å måtte bruke magikombinasjoner, for eksempel ved å legge til elementskade på våpenet ditt ved hjelp av en fusjonsstein.

Dette er en annonse:

Hvis du er på jakt etter et nostalgisk action-RPG som kombinerer mye bevegelse og plattformspill, er * Second Stone * et spill å holde øye med. Spillet baserer seg imidlertid ikke bare på å få deg til å huske favorittspillene fra barndommen, for det har mange egne fortrinn å stå på, ikke minst et særegent magisystem som jeg gleder meg til å se mer av.