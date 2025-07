Secret 6 Madrid, det eksterne studioet for Diablo IV, Lords of the Fallen og The Last of Us Part II Remastered, stenger og permitterer alle ansatte 31. juli

HQ

Microsoft er ikke det eneste selskapet som sier opp ansatte til tross for at de rapporterte rekordoverskudd i sin siste kvartalsrapport. Mens amerikanernes tilfelle er ganske åpenbart når det gjelder omfanget av nedskjæringene (9000 oppsigelser i den siste runden, mer enn 15 300 i løpet av de siste 18 månedene), tror andre europeiske selskaper at de fortsatt kan optimalisere resultatene sine til neste rapport til investorene, og offeret i det regnskapet er Secret 6 Madrid studio.

Hvis du ikke vet det, er Secret 6 et outsourcet kunststudio som spesialiserer seg på utvikling av AAA-videospill, og som har vært i virksomhet i åtte år. De har samarbeidet i utviklingen av titler som MediEvil Remake, Dustborn, The Last of Us: Part II Remastered, Diablo IV eller Lords of the Fallen, for å nevne noen. Når man ser på denne arbeidslinjen, er det vanskelig å argumentere for at studioet sliter, men dets eierselskap Testronic, som kjøpte Secret 6 i sin helhet i 2022, både studioet i Madrid (Spania) og det i Manila (Filippinene), har hevdet "irreversible økonomiske tap". Det merkelige er at Secret 6s hovedkvarter i Madrid, fra det øyeblikket det ble kjøpt opp, ikke mottok en eneste kontrakt eller et eneste prosjekt fra Testronic, og opprettholdt sin aktivitet og solvens med de tidligere kontraktene, som fortsatt er i kraft.

Under dekke av disse påståtte økonomiske tapene har morselskapet åpnet en ERE (en juridisk prosess med massiv kollektiv oppsigelse) som skal kaste de 42 arbeiderne i studioet på gaten og stenge det definitivt den 31. juli.

Men det er noe som ikke stemmer. Som rapportert av Coordinadora Sindical del Videojuego, en fagforening for utviklere og arbeidere i videospillindustrien i Spania og med støtte fra CGT, mistenker de at intensjonen fra begynnelsen med kjøpet av Secret 6 kan være å tømme hovedkvarteret i Madrid for arbeidsaktivitet for å flytte produksjonen og bare beholde datterselskapet i Manila, der arbeidsforholdene er mye mer usikre og lønningene er mye lavere.

Ansatte som fortsatt er aktive hos Secret 6 Madrid har kontaktet Gamereactor for å rapportere om situasjonen og beklager at en slik bedriftsbeslutning nok en gang vil ta bort et talentfullt team "klar til å fortsette å vokse" i det nåværende klimaet for spillutvikling. Det eneste som er igjen å gjøre nå er å forsvare oppsigelsespakkene, som heller ikke er de rette på grunn av feil begrunnelse bak nedleggelsen av studioet.

Vi vil holde øye med videre utvikling av denne nyheten.