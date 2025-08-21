Secret Mode lanserer det koselige puslespillet A Storied Life: Tabitha

HQ

Som en del av Gamescom Awesome Indies-utstillingsvinduet fikk vi en titt på et nytt spill fra Lab42 Games og Secret Mode med tittelen A Storied Life: Tabitha. I denne sunne puslespilltittelen drar du til huset til en nylig avdød kjæreste, for å plukke gjennom eiendelene deres og historien de forteller.

Hvert rom er spekket med detaljer, og en overordnet fortelling om fortiden utfolder seg etter hvert som du går gjennom Tabithas liv. Du bestemmer hva du vil beholde, og i bunn og grunn bestemmer du hvordan Tabitha skal huskes i fremtiden.

Det kan virke som et ganske stort press, men med den nydelige grafikken og fokuset på koselig spilling, er vi sikre på at dette puslespillet kommer til å ta byrder av skuldrene våre i stedet for å legge mer på. Selv om jeg, bare ut fra premisset, er sikker på at jeg må ha papirlommetørklær tilgjengelig når tårene begynner å trille.