«Secret Sauce Showcase» er tilbake i juli, med over 70 indie-spill på programmet

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Selv om Summer Game Fest/Not E3-perioden har vært over en stund, ser mange sannsynligvis på Gamescom som den neste perioden for en rekke spillannonseringer og nyheter. Juli byr også på noen godbiter det er verdt å holde øye med.

Den 16. juli er Convergence Showcase tilbake med en ny omgang avsløringer, hovedsakelig av AA- og indie-spill, men uten tvil også et og annet AAA-prosjekt for god ordens skyld. Dette finner sted på ettermiddagen den 16., men blir deretter etterfulgt av den andre utgaven av Secret Sauce Showcase.

Dette er et indie-fokusert arrangement der vi er lovet at over 70 titler vil bli presentert, med flere verdenspremierer og avsløringer, inkludert lanseringer av demoer, kunngjøringer av utgivelsesdatoer, overraskende nyheter og oppdateringer fra utgiveren Offbrand Games (Aethermancer, Demon Bluff, Rivals of Aether II).

«Secret Sauce Showcase» finner sted 16. juli kl. 19:30 BST/20:30 CEST og starter rett etter «Convergence Showcase», noe som gir rundt fire timer med uavbrutt indie- og videospillglede.