Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter

«Secret Sauce Showcase» er tilbake i juli, med over 70 indie-spill på programmet

Arrangementet finner sted rett etter Convergence Showcase samme dag.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Rhythm Paradise Groove (Switch)

Rhythm Paradise Groove (Switch)

From 419.00 NOK at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
Elkjøp
419.00 NOK
79.00 NOK
1-3 days
Buy
CS MEGASTORE
427.00 NOK
59.00 NOK
1-1 days
Buy
CS MEGASTORE
427.00 NOK
59.00 NOK
1-1 days
Buy
platekompaniet.no
479.00 NOK
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Selv om Summer Game Fest/Not E3-perioden har vært over en stund, ser mange sannsynligvis på Gamescom som den neste perioden for en rekke spillannonseringer og nyheter. Juli byr også på noen godbiter det er verdt å holde øye med.

Den 16. juli er Convergence Showcase tilbake med en ny omgang avsløringer, hovedsakelig av AA- og indie-spill, men uten tvil også et og annet AAA-prosjekt for god ordens skyld. Dette finner sted på ettermiddagen den 16., men blir deretter etterfulgt av den andre utgaven av Secret Sauce Showcase.

Dette er et indie-fokusert arrangement der vi er lovet at over 70 titler vil bli presentert, med flere verdenspremierer og avsløringer, inkludert lanseringer av demoer, kunngjøringer av utgivelsesdatoer, overraskende nyheter og oppdateringer fra utgiveren Offbrand Games (Aethermancer, Demon Bluff, Rivals of Aether II).

«Secret Sauce Showcase» finner sted 16. juli kl. 19:30 BST/20:30 CEST og starter rett etter «Convergence Showcase», noe som gir rundt fire timer med uavbrutt indie- og videospillglede.

«Secret Sauce Showcase» er tilbake i juli, med over 70 indie-spill på programmet


Loading next content