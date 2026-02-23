Secret Service skyter væpnet inntrenger på Trumps Mar-a-Lago-eiendom

HQ

Amerikanske Secret Service-agenter skjøt og drepte en bevæpnet mann som brøt seg inn på området rundt Donald Trumps Mar-a-Lago-residens tidlig søndag, ifølge myndighetene. Inntrengeren, som senere ble identifisert som 21 år gamle Austin Tucker Martin fra North Carolina, bar på et haglegevær og en bensinkanne da han ble konfrontert ved den nordlige porten til eiendommen i Florida.

Palm Beach County Sheriff Ric Bradshaw sa at den mistenkte ignorerte ordre om å slippe haglen etter å ha plassert bensinkannen på bakken, noe som fikk agentene og en stedfortreder til å åpne ild. Ingen politifolk ble skadet. Martin hadde blitt meldt savnet noen dager tidligere av familien sin, og etterforskerne tror han reiste sørover og skaffet seg våpenet underveis.

Trumps eiendom Mar-a-Lago // Shutterstock

Hendelsen skjedde i nærheten av Mar-a-Lagos hovedinngang, mens Donald Trump og Melania Trump var i Washington, D.C. Etterforskerne utarbeider nå en psykologisk profil og leter etter et mulig motiv. FBIs bevisteam undersøker åstedet, og beboere i nærheten har blitt bedt om å se gjennom opptak fra utvendige kameraer.

Episoden er et ekko av tidligere sikkerhetsbrudd på Mar-a-Lago, inkludert et innbrudd i 2019 av en kvinne med enheter som inneholdt skadelig programvare og flere trusler rettet mot Donald Trump under valgkampen hans i 2024. Myndighetene understreker at selv om den mistenkte var mistenkt for en forbrytelse, innebærer det å bli skutt ikke at han er skyldig...