Secretlab avduker nye Warhammer 40,000 Titan Evo og skins

HQ

Secretlab gjør oss klare for Warhammer 40,000: Dawn of War IV med en splitter ny Titan Evo og Skins inspirert av den dystre, mørke fremtiden. Vi har allerede sett Ultramarines få litt kjærlighet fra Secretlab, og nå er det på tide for keiserens første legion, Dark Angels.

Den nye Titan Evo er laget med Secretlabs Neo Hybrid Leatherette, komplett med en mørk, hettekledd engel, som er trykt på mikrosuede ved hjelp av en spesiell metode som får det til å føles som et malt banner på et lerret. Det er 3D-printede nagler som får det til å se ut som et pansret sete, perfekt for ethvert Astartes-oppsett, og en renhetsforsegling som holder deg trygg mot Imperiets mange fiender.

Det er hemmeligheter og påskeegg over hele stolen, som det også er på Skins-versjonen av setet, som kan brukes på en stol du allerede eier. Denne har et mer slitt utseende, men med de samme viktige designelementene som vil falle i smak hos enhver løvesønn.

Warhammer 40,000 Dark Angels Titan Evo Gaming Chair er tilgjengelig for bestilling nå, og du kan sjekke ut alle spesifikasjonene her.