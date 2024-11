Secretlab Magnus Pro

Secretlab er ingen ukjent aktør når det gjelder gamingpulter. Med en stamtavle av avanserte gamingstoler som Titan Evo 2022, var forventningene skyhøye til Magnus Pro - et motorisert sitte- og ståbord som er bygget for å utfylle stolsortimentet deres. Men omdefinerer dette skrivebordet virkelig arbeidsområdet, eller er det bare nok et gimmick av et overpriset møbel? Spoiler: Det er ikke et helt vanlig skrivebord, men la oss forklare hvorfor i 1100 ord.

Magnus Pro skiller seg umiddelbart ut med sin elegante, industrielle estetikk. Dette er ikke en Ikea-light MDF-plate som later som om den er fancy. Det er et stålmonster med rene linjer og en matt, svart finish som skriker premium. Rammen er robust og tung, og utstråler den typen holdbarhet som sannsynligvis kan overleve din neste raseriutbrudd - eller en apokalypse.

Et av Magnus Pros fremtredende designvalg er modulariteten. Secretlab har ikke bare laget et skrivebord; de har laget et system. Hele oppsettet føles som om det er konstruert med en besatt oppmerksomhet på detaljer. Fra magnetiske kabelhåndteringsskuffer til en integrert strømforsyning - dette skrivebordet er mer enn et møbel - det er en livsstilsoppgradering.

Noen av de viktigste byggefunksjonene inkluderer :





Ramme helt i metall: Skrivebordets konstruksjon helt i stål ser ikke bare bra ut, det føles også uforgjengelig. Det tåler opp til 120 kg, så med mindre du prøver å parkere bilen din på det, er alt i orden.



Magnetisk tilbehør: Magneter gjør alt kulere, og Secretlab vet det. Skrivebordet er utstyrt med magnetiske løsninger som føles futuristiske, fra kabelhåndteringsdeksler til kroker og hodetelefonstativ.



RGB-belysning som kan tilpasses: Secretlab har ikke glemt at gamere elsker RGB. Ekstra lysstrimler synkroniseres perfekt med skrivebordet, slik at du kan skape den ultimate glødende battlestation eller en dempet profesjonell stemning.



Den virkelige gevinsten her er at Secretlabs design ikke tvinger deg til å kjøpe proprietært søppel. Vil du bruke dine egne RGB-lys eller tilbehør? Vær så god - dette skrivebordet spiller fint med tredjepartsløsninger også.

Magnus Pro's pièce de résistance er den motoriserte sit-stativ-funksjonen. Dette er ikke noe vinglete DIY-skrivebord med sveiv - det er smøremykt, lydløst og latterlig responsivt. Høydejusteringsområdet spenner fra 660 mm til 1250 mm, noe som gjør det allsidig for brukere av alle høyder. Enten du er en to meter høy gamer eller en som foretrekker å stå oppreist når du jobber, har Magnus Pro det du trenger.

Kontrollpanelet er minimalistisk, men funksjonelt, med forhåndsinnstillinger for minne, slik at du kan lagre dine foretrukne innstillinger. Trenger du å gå fra en fokusøkt til en avslappet Netflix-titting? Bare trykk på en knapp. Så enkelt er det.

Ergonomi er ikke en luksus - det er en nødvendighet. Lange spill- eller arbeidsøkter kan være belastende for ryggen og holdningen, og muligheten til å veksle mellom å sitte og stå er helt avgjørende. Etter å ha brukt Magnus Pro i en uke økte produktiviteten min, og jeg følte meg mindre slapp på slutten av dagen. Tilfeldigheter? Kanskje. Men jeg er overbevist om sittende-stå-livsstilen.

La oss snakke om kabler - alle gameres plage. Secretlab har tatt tak i dette problemet med det som kanskje er det mest elegante kabelhåndteringssystemet jeg noensinne har sett. Skrivebordet har et massivt bakre kabelhåndteringsbrett som skjules av et magnetisk deksel. Den er stor nok til å romme en strømskinne, adaptere og alle de rotete kablene dine, og etterlater toppen av skrivebordet plettfritt.

Og enda bedre, kabelhåndteringsbrettet er tilgjengelig uten at du trenger å snu skrivebordet eller vri deg til en kringle. Secretlab har også inkludert magnetiske kabelankre og føringsføringer, noe som gjør det utrolig enkelt å holde orden på alt.

Secretlab stoppet ikke bare ved skrivebordet. Magnus Pro er en del av et større økosystem av tilbehør som løfter hele opplevelsen. Selv om noen vil hevde at dette er et pengesluk, er det vanskelig å ignorere kvaliteten og funksjonaliteten til disse tilleggene.



Skjermarm: Den egenutviklede skjermarmen monteres direkte på skrivebordet uten bruk av klemmer. Den er bunnsolid og passer perfekt til Magnus Pros estetikk.



Kabelankre og hylser: Dette tilbehøret holder seg til det magnetiske temaet, og gjør det enkelt å holde kablene i orden.



Skrivebordsmatte og RGB-striper: Secretlab tilbyr skrivebordsmatter som er spesialdesignet for Magnus Pro.



De finnes i en rekke ulike stiler og er magnetiske, slik at de ikke flytter på seg. RGB-lysstripsene (ekstrautstyr) integreres sømløst for den perfekte gamer-gløden.



Hvis du allerede har investert i Secretlab-merket, føles dette ekstrautstyret som en naturlig forlengelse. Men selv om du ikke er det, gjør modulariteten og kompatibiliteten økosystemet mer tiltalende enn begrensende.

Å bygge spillmøbler føles ofte som å sette sammen et altfor komplisert legosett, men Secretlab har gjort Magnus Pro overraskende enkel å sette sammen. Instruksjonene er tydelige, og de fleste delene klikkes på plass uten store problemer. Det magnetiske tilbehøret gjør til og med prosessen raskere. Den eneste ulempen? Skrivebordet er tungt. Med mindre du er bygget som The Rock, vil du trenge et par ekstra hender til å pakke det ut og sette det sammen. Men det er prisen for en solid konstruksjon.

I løpet av en måned viste Magnus Pro seg å være mer enn bare et pent skrivebord. Ytelsen var upåklagelig både under arbeids- og spilløkter.



Spilling: Den robuste rammen gjør at det ikke slingrer, selv under intense FPS-økter. Den store overflaten gir plass til to skjermer, et tastatur i full størrelse og alt ekstrautstyret uten at det føles trangt.



Arbeid: Den motoriserte justeringen er virkelig nyttig under lange skrive- eller redigeringsøkter. Kabelhåndteringssystemet holdt distraksjoner på avstand, slik at jeg kunne fokusere helt og holdent på oppgaven.



Magnus Pro er for alle som tar spill- eller arbeidsoppsettet sitt på alvor. Hvis du setter pris på materialer av høy kvalitet, banebrytende funksjoner og en ren estetikk, er dette skrivebordet verdt hver eneste krone. Det er også en no-brainer for eksisterende Secretlab-fans som ønsker å bygge opp en sammenhengende battlestation.

Når det er sagt, hvis du har et stramt budsjett eller bare trenger et grunnleggende skrivebord, er dette sannsynligvis ikke noe for deg. Magnus Pro er et premiumprodukt rettet mot et nisjemarked av entusiaster.

Secretlab Magnus Pro er ikke bare et skrivebord; det er en opplevelse. Fra den sømløse motoriserte høydejusteringen til den magnetiske kabelhåndteringen - hver eneste detalj er omhyggelig utformet for å forbedre spill- og arbeidshverdagen din. Ja, det er dyrt, men kombinasjonen av funksjonalitet, holdbarhet og stil gjør det til en verdig investering for dem som har råd til det.

Ville jeg anbefalt den? Ja, absolutt. Hvis du har lett etter det ultimate skrivebordet for å fullføre oppsettet ditt, er Magnus Pro så nær det perfekte som det kan bli. Bare vær forberedt på å punge ut med en del penger - og kanskje rekruttere en venn til å hjelpe deg med å pakke det ut.