Secretlab samarbeider med Capcom om en tredje Monster Hunter-stol

HQ

Den luksuriøse spillstoldesigneren Secretlab har nok en gang gått sammen med Monster Hunter-studioet Capcom om et monsterinspirert sete. Denne stolen kombinerer kalde hvite, grå og mørkeblå farger for å vise hvordan Arkveld ville sett ut hvis du gjorde det om til en stol.

Med tanke på at vi skal jakte på dette store dyret i Monster Hunter: Wilds, kan stolen din nesten fungere som et trofé fra en vellykket jakt. Sammen med Fatalis og Rathalos er dette den tredje Monster Hunter-inspirerte stolen for Secretlab.

For øyeblikket er stolens design tilgjengelig for forhåndsbestilling, og selv uten tillegg eller størrelsesoppgradering vil den fortsatt koste £519. Men hvis du virkelig ønsker å vise din kjærlighet til Monster Hunter, kan Arkveld-stolen være noe for deg.

Dette er en annonse: