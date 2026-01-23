Secretlab viser frem Pikachu-, Eevee- og Gengar-stoler

HQ

Hvis du skulle ha glemt det, selv om vi bare er noen uker inn i 2026, markerer dette året 30-årsjubileet for Pokémon, og vi har allerede sett mange kunngjøringer om samarbeid mellom store merkevarer og verdens mest populære spill-IP. Nå har spillstolprodusenten Secretlab avduket tre nye Titan Evo-design for tre av de mest populære Pokémon-ene som finnes.

Pikachu, Eevee og Gengar avrunder disse tre stolene, som du kan sjekke ut nå på Secretlabs nettsted. De er ikke bare skins for Titan Evo-stolen, men er hver sin egen stoldesign, komplett med påskeegg og detaljer som garantert vil bli verdsatt av fansen. Gengar får for eksempel sine brødre Haunter og Gastly i sitt design, mens Eevee er omgitt av de mange Eeveelutions den kan forvandle seg til.

Stolene koster 684 dollar stykket, så lommeboken din vil nok ikke takke deg når du melder din interesse. Men siden dette er Pokémon-merkede gjenstander, er vi sikre på at de vil bli kjøpt opp raskt og sendt til videresalg raskere enn du kan resitere den originale Pokémon-rap'en.

Dette er en annonse: