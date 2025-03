Section 13 presenterer et nytt glimt av handlingen før 1.0-debuten i mai

HQ

Hvis du har fulgt med på Future Games Showcase, har du kanskje nettopp sett at utvikleren Ocean Drive Studio nå har presentert et nytt blikk på sitt kommende twin-stick shooter Section 13. Dette siste glimt av spillingen kommer i forkant av tittelens forestående 1.0-debut, som for øyeblikket er satt til en gang i mai.

Section 13 er et roguelite-spill som ser spillerne avdekke et sci-fi-mysterium som en av forskjellige fargerike karakterer. Spillets offisielle beskrivelse kaster litt lys over dette overordnede mysteriet, og legger til :

"Som agent for S2P Corporation er det opp til deg å undersøke en krise ved det mest topphemmelige anlegget til et selskap hvis hele greia er å holde hemmeligheter."

Den fortsetter: "Gå i skoene til agentene Red, Boy Scout, Beaker og Scalpel, mens de kjemper for å avdekke de begravde hemmelighetene til Section 13... og løse noen av sine egne personlige mysterier."

Den nøyaktige utgivelsesdatoen for 1.0 er ennå ikke bekreftet, men du kan se den siste traileren for spillet nedenfor for å se om Section 13 bør stå på ønskelisten din før debuten i mai.