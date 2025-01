Hvis du tror at feilbehandling og forferdelig behandling er det verste som kan skje på et sykehus, må du tro om igjen. I Security: The Horrible Nights går alt som kan gå galt, galt, og med nedskjæringer i sykehuspersonalet er det opp til deg, én mann, å fikse alt fra rennende toaletter og veltede søppelbøtter til zombieinfeksjoner, monstre og invaderende romvesener.

Security: The Horrible Nights er den tredje kommersielle utgivelsen fra det lille studioet Professional Villains, og i likhet med sine forgjengere er det en grøsser som ikke er redd for å leke med sjangerens konvensjoner. På overflaten er det hele ganske enkelt. Du spiller som en nyansatt sikkerhetsvakt på et stort sykehus og har blitt tildelt et tilsynelatende begivenhetsløst nattskift. Snart får du imidlertid øye på problemer på skjermen, og det er på tide å lette på ræva og fungere som brannslukningsapparat - i noen tilfeller bokstavelig talt. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort, for vår kjære sikkerhetsvakt har spist litt for mange smultringer, så bevegelsene er ikke de raskeste. Han har heller ikke mange andre verktøy enn sin trofaste lommelykt. Den bruker du til å oppdage problemer, og så kan du rope "HEY!", noe som kanskje eller kanskje ikke løser situasjonen.

Det er usannsynlig at du kommer deg gjennom alle episodene i live på første forsøk.

Der det blir litt mer komplekst, er i den overordnede strukturen. Spillet består av en serie små episoder med ukens monster, som hver varer et sted mellom 15-20 minutter. De starter nesten alle på samme måte - du slumrer foran skjermen - men så snart et monster dukker opp, tar handlingen av i alle mulige retninger. Inspirasjonen fra skrekkantologier som Tales from the Crypt er tydelig, mens det overordnede narrative rammeverket som binder det hele sammen minner mer om Lars von Triers The Kingdom.

Jeg vil ikke røpe for mye her, men kvaliteten på de enkelte episodene er generelt høy, og historiene er spennende - selv om det minimalistiske spillet bare inneholder dialog i den første scenen der du lærer deg kontrollene. Blant de mange katastrofene du møter på, er et jordskjelv, der du får ansvaret for evakueringen, og et løpsk vannmonster som du må bekjempe med lommelykten din. Ja, jobben som sikkerhetsvakt bør definitivt inneholde flere frynsegoder enn bare gratis smultringer.

Security: The Horrible Nights er til tider et brutalt og makabert spill, men det er mange ting som holder skrekken på trygg avstand. Det gjelder blant annet den ofte humoristiske tonen - som sikkerhetsvakten representerer - og den sjarmerende 8-bitsgrafikken som myker opp de mest brutale scenene til mer spiselige piksler. Du kan også med ro i sjelen stirre på overvåkningsskjermene dine mens du prøver å oppdage neste problem, for det finnes ingen jump scares som i Five Nights at Freddy's.

Det sier mye om kvaliteten på spillet at det likevel klarer å skape en intens atmosfære. Den første grunnen er at innsatsen er høy. Hvis du dør, slutter episoden brått, og du får ikke sjansen til å gjengjelde tjenesten før du har gått gjennom alle de andre episodene. Den andre grunnen er din manglende styrke. I noen episoder kan du faktisk ta opp kampen med monsteret ved hjelp av lommelykten eller andre verktøy du plukker opp. Men som oftest er du forsvarsløs og kan bare løpe din vei. Ikke alle hendelser er like farlige. Men når du må unngå et jagende monster mens de mørke sykehuskorridorene bare er svakt opplyst av lommelykten din, øker pulsen dramatisk.

Du bruker mye tid på å lete etter problemer på monitorene dine. Klarer du å få øye på monsteret?

Livet som sikkerhetsvakt er imidlertid ikke alltid like intenst. En stor del av spillets 4-5 timer går med til å stirre på den knitrende skjermen eller traske gjennom de samme korridorene, så du ender opp med å kjenne hver eneste krok av sykehuset. Den litt monotone arbeidsflyten er selvfølgelig det som får de intense øyeblikkene til å stå enda tydeligere frem, og det er nok veldig realistisk. Men til tider blir det rett og slett monotont, og spillets spenningskurve er nær ved å flate ut før et nytt monster gir et sårt tiltrengt elektrisk sjokk.

Mens utviklerens forrige spill, Anglerfish, stadig kom med nye overraskelser og vendinger som brøt repetisjonen, er Security: The Horrible Nights noe mer tilbakeholdent. Spesielt savner jeg litt mer interaktivitet. Visst er det mange fine detaljer, som når pasientene på avdelingen gjemmer hodet under dynen når du lyser på dem, eller de høye skrikene som følger med et uanmeldt besøk i damegarderoben. Men for mange gjenstander er bare til pynt, noe som gir sykehuset et litt teatralsk preg.

Alle episodene er heller ikke like sterke. Noen er litt for vanskelige å forstå, andre starter så tregt eller introduserer monsteret så sent at man sitter igjen med en uforløst følelse. På den annen side er spillets lydspor gjennomgående utmerket og dekker et svært bredt spekter. De mange skrikene og ekle gryntene er så overdrevne som de skal være, og komponist Astrid Fabrins stemningsfulle musikk henger igjen som en hjemsøkende melodi lenge etter at høyttalerne er slått av.

I direkte konkurranse med Professional Villians' nyeste spill, Security: The Horrible Night blekner i sammenligning. Likevel er det en unik spillopplevelse som skrekkfans ikke bør gå glipp av, og til en lav, lav pris på bare € 5 på Steam er det praktisk talt et røverkjøp. Spillet vil til og med bli utvidet med to gratis DLC-pakker, hvorav den første allerede er ute. Nå er ikke dette en anmeldelse av utvidelsen, men de tre episodene som er laget i samarbeid med skrekkfokuserte YouTubere, er blant spillets beste. Hvis den andre DLC-en leverer samme nivå av eksperimentell spenning, kan du sannsynligvis legge til et enkelt poeng til poengsummen nedenfor.