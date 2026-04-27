Seed "er jævlig sosialt: Du spiller ikke med hendene klistret til WASD og mus"

HQ

Med en betydelig utvikling det siste året, en pågående lukket beta og en vakker Björk-infusert filmtrailer som ble sluppet forrige måned, ønsket vi å lære mer om MMO-en Seed, et prosjekt vi har fulgt siden 2018-19, og som ser ut til å blomstre opp til noe helt spesielt.

I intervjuet nedenfor setter vi oss ned med Klang Games' administrerende direktør og medgrunnlegger Mundi Vondi for å snakke inngående om alt Seed.

HQ

"Så det er fortsatt den samme visjonen", beskriver Vondi når han sammenligner den nåværende versjonen med den tidlige versjonen vi opprinnelig ble kjent med. "Men jeg tror at konseptet med å bygge en flerspillersimulering som dette har ført oss til steder vi kanskje ikke hadde forventet, og derfor tror jeg at når vi ser mot fremtiden, er det kanskje litt mer klarhet rundt hvordan dette skal fungere. Jeg tror visjonen alltid har vært noe spennende som vi alle har gledet oss til, men det har alltid vært litt av et mysterium å oppnå den, og det er kanskje derfor det har tatt så lang tid (...) men vi begynner virkelig å se fruktene av arbeidet nå, og spillerne har det virkelig gøy der inne, bygger byer og simulerer samfunn."

I videoen forklarer administrerende direktør at Seed, etter å ha gått inn i en slags stealth-modus etter den siste offentlige lanseringen rundt 2019, har svingt flere ganger, fra det mer overlevelsesorienterte Seed Pioneers, tilbake mot en live-sim-retning, og nå inn i en hybrid som kombinerer livssimulering med overlevelseselementer. Resultatet, sier han, er en tone som er mindre svart-hvitt, slik at spillet kan omfavne "utopi og dystopi og alt i mellom."

"For første gang", fortsetter han når han blir spurt om de sentrale sosiale interaksjonene mellom brukere og Seedlings, "vil spillerne kunne bygge samfunn med mer enn tusen mennesker sammen. Det vi alltid har ønsket å gjøre med Seed, er å skape den typen lekeplass der flere spillere kan spille sammen enn før. Den virkelige utfordringen med Seed er å finne en måte å få så mange mennesker til å spille sammen på, men det gir et veldig dypt sosialt samhold."

Han forklarer at spillerne hele tiden kommuniserer og diskuterer hvordan de skal styre samfunnet sitt, hva de skal produsere, hvilke lover og hvilken politikk de skal vedta, og hvem de skal stemme på som sin neste leder:

"Du spiller ikke med hendene klistret til WASD og musen. Du kommuniserer mye. Jeg vil si at det er ganske sosialt. Det er et spill som handler om samarbeid og konkurranse. Det er ingen monstre der inne for øyeblikket; det er bare andre mennesker. Så alt handler om hvordan folk jobber sammen eller mot hverandre, og skaper de nye historiene som kommer ut av det."

Men selv om det ikke finnes noen monstre, ønsket vi også å gå tilbake til spørsmålet om vold i disse samfunnene, som vi diskuterte for noen år siden.

"Vi introduserer faktisk Law & Order i løpet av de neste månedene," forteller Vondi, "så vi ville ha det med i traileren før vi faktisk hadde noen av disse mekanikkene i spillet. Jeg vil være helt ærlig: det er en filmisk trailer for å vise hva vi ønsker å oppnå".

"Det høres kanskje motstridende ut i forhold til å jobbe sammen, men vi vil ha med vold."

"Hvis vi ser på spill som Sims Online eller Habbo Hotel", sammenligner konsernsjefen ironisk, "som hadde veldig strenge retningslinjer for ikke-vold, ender du opp med forskjellige typer vold, vold som du egentlig ikke kan kjempe mot. I Sims Online pleide spillerne [å] tisse på hverandres plener for å trakassere hverandre, og det hadde faktisk en av de mest sofistikerte nettmobbemafiaene i spillhistorien."

Denne uunngåelige konflikten er grunnen til at Seed trenger systemer for lov, straff og til og med makt, sier han.

"På noen måter er vold et nødvendig onde. Det vi alltid har ønsket å unngå, er en situasjon der du har en administrator som kan være en tyrann uten at noen kan gjøre noe med det. Hvis du ønsker å styrte regjeringen i samfunnet ditt, bør du kunne gjøre det med makt. Men det handler også om selvkontroll, så det å ha lov og orden og konsekvenser for handlingene dine er det det hele koker ned til."

Vondi legger til at disse konsekvensene kan være alvorlige, inkludert at spillere kan bli utlevert fra samfunnet sitt hvis de oppfører seg dårlig, med tanken om å få en sunnere spillerbase enn i andre flerspillerspill der giftig oppførsel har liten reell kostnad.



Seed's narrativ avhenger av din tilnærming: fra hardcore overlevelse til guidende brødsmuler og life-sim-lignende etablerte samfunn

Til slutt, og med den kompleksiteten som følger med en fullstendig sosial simulering, ønsket vi å forstå hvordan du faktisk spiller Seed og hvor mye håndholding vi kan forvente i de første trinnene.

"Mye avhenger av hvordan du starter spillet", avslører Vondi. "Hvis du starter med en vennegjeng og vil bygge opp et samfunn fra bunnen av, så drar dere sammen ut i ødemarken og har ingenting. Det er faktisk ganske hardcore; jeg vil kanskje si at da er overlevelsen på sitt aller høyeste."

Derfra må spillerne skaffe vann, mat og husly, lage mat, rense drikkevann og håndtere infeksjoner eller skader forårsaket av grunnleggende oppgaver som å hugge trær, ettersom karakterene deres begynner som ufaglært arbeidskraft.

"Det er ganske tøft, men veldig engasjerende, og det synes jeg er ganske morsomt. Og så har vi lagt inn en rekke nyttige ledelinjer, slik at vi forteller deg hva du må gjøre for å komme deg videre til neste fase i samfunnet."

Vondi sier at denne mer styrte strukturen kom av at han så hvor overveldende det kunne være når nye samfunn låste opp hele pakken med politiske verktøy for raskt.

I tillegg til den nåværende lukkede betaversjonen forventer vi å lære mer om Seed i løpet av sommeren. For mer innsikt, spill av intervjuet med undertittel ovenfor.