Nå som PlayStation VR2 har sett dagens lys, har alle slags innhold begynt å dukke opp på den. Blant prosjektene med store budsjetter bygger indieutviklere naturlig nok sine egne applikasjoner med variasjoner i kvalitet. Det finske spillselskapet Jestercraft debuterer for PS VR2 med spillet Seeker My Shadow, som tidligere debuterte på PC VR. I et nøtteskall er ideen å løse gåter i et familievennlig miljø.

<video

Seeker My Shadow's historien er et mysterium. Boken i menyen ber spilleren om å snu sidene med de virtuelle hendene, men når du prøver å trykke på den antatte aktiveringsknappen, forsvinner menyen bare og spillet starter uten noen forklaring. Et lite begrenset område vises foran spillerens øyne, sett fra et isometrisk perspektiv. Ulike plattformer, bygninger, tilbehør og karakterer er spredt over hele området. En karakter som ser ut som en gammel sjømann forteller hovedmålene for målet ditt, og etter det er det opp til spilleren å gjette og prøve å nå det gitte målet. For det meste føles det som om spillet starter midt i historien, og det dukker opp mange spørsmål som hvorfor det er en hund som hopper ut av et påskeegg, og hvorfor er den samme hunden farget lilla?

Konseptet i Seeker My Shadow er i utgangspunktet ganske fint. Spilleren må løse fysiske gåter ved å bruke den lilla hundekarakteren i nivået og virtuelle hender som er utenfor nivået. Hunden som styres med pinnen kan for eksempel skyve bokser og utløse trykkplater for å åpne dører og aktivere mekanismer. Med de virtuelle hendene kan spilleren se området fra forskjellige vinkler ved å rotere plattformen ved å trykke på pinnen. Spilleren kan også, for eksempel, trykke på knapper som finnes eller rotere sveiver fra utsiden av området for å få nødvendige endringer for at hunden skal reise til det tildelte stedet slik at nivået kan fullføres.

Bortsett fra den vanskelige mekanismen for å snurre lekeområdet, fungerer spillets kontroller jevnt. Dessverre har de nye PS VR2-funksjonene ikke blitt brukt, noe som føles som et bortkastet potensial for å utdype spillopplevelsen. Den milde vagheten i karakterens identitet og de uklare grunnene til å løse gåtene gjør at opplevelsen føles grunn og overfladisk. Selv om det er ganske enkelt å løse gåtene og du gjør gode fremskritt i spillet, som et såkalt lite spill, oppdages alt som Seeker My Shadow kan tilby, oppdages raskt, og interessen begynner å falme ganske raskt.

Dette er en annonse:

Det visuelle aspektet ved Seeker My Shadow er urovekkende konfliktfylt og systematisk usammenhengende. Spillområdet er i sin enkelhet behagelig stilisert ned til strukturer og karakterer. Pastellfarger brukes på en kontrollert måte innenfor nivået, bortsett fra noen rare overreaksjoner med samme farge. For eksempel ser den spillerstyrte lilla hunden uferdig ut uten detaljer og er designet med bare én farge. Overføring fra ett område til et annet gjøres alltid ved å falme skjermen til svart, noe som avbryter fordypningen og er irriterende, spesielt når du spiller med VR. Boken i menyen er kopiert rett fra Moss -spillene, men den mangler sidevendingsmekanikken og andre kule detaljer (eller i det minste fant jeg ikke en måte å aktivere dem på). Spillets visuelle potensial drukner under for mange separate elementer siden det ikke er noen klar retning. Men i det minste går spillet greit med PS VR2.

Dette er en annonse:

Selv lydene i spillet er mer et irritasjonsmoment enn et atmosfæreforsterkende element. De få brukte lydeffektene står egentlig ikke opp bortsett fra en kunstig og irriterende repeterbar hund som bjeffer. Musikken er anstendig nok til å gjennomføre en avslappet og positiv stemning for spillet.

Seeker My Shadow mangler retning og generelt fokus, noe som lammer den morsomme kjerneideen til et forvirrende spill som raskt blir uinteressant. Visst kan spillet være spennende en stund, men siden alle PS VR2-funksjonene ignoreres og den samme typen ideer allerede brukes på bedre måter i andre spill, er det ikke nødvendig å bruke for mye tid på dette.