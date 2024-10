Seertallene for YouTube Gaming har falt med en fjerdedel

HQ

Gjennom 3. kvartal 2024 har YouTube Gaming sett noe av en drastisk nedgang når det gjelder seertall. Selv om det fremdeles ligger nær toppen av tabellen når det gjelder total streaming, som nye data viser, falt YouTube Gamings samlede seertall med 27%.

Disse dataene (via Streams Charts), sammenlignet med de stabile seertallene til Twitch og de stigende plattformene til Kick og AfreecaTV, viser at selv om YouTube kanskje er kongen, er det andre som kommer for kronen.

Med eSport-innhold på YouTube Gaming, og mer enn 19 milliarder timer totalt klokket inn i streaming, er dette imidlertid ikke en dødsklokke for YouTube eller noe sånt, men det viser at konkurransen er der ute, og det betyr virksomhet.

