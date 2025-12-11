Sega antyder sterkt at de har noe å vise oss på The Game Awards

HQ

Tidligere år har utviklere og utgivere alltid forsøkt å holde sin deltakelse i The Game Awards hemmelig for å kunne levere en overraskelse. De siste årene har vi imidlertid sett et skifte i denne strategien, med selskaper som ofte kunngjør på forhånd at de har noe å vise (og også når de ikke har noe for å bli kvitt rykter og falske forventninger), og i noen tilfeller til og med avslører hva vi vil få se.

På denne måten forhindrer de lekkasjene som var vanlige tidligere, og sørger for at fansen sitter klistret til setene sine. I år vet vi for eksempel at vi får se Lara Croft igjen, at Lego Batman: Legacy of the Dark Knight vil bli vist frem, og at den svenske utvikleren The Ascent har noe nytt på gang.

Nå har et annet selskap kastet seg inn i ringen, nemlig Sega. De skrev følgende på YouTube angående The Game Awards: "Følg med, du vil ikke gå glipp av det 👀"

Så hva kan dette være? Sega har mange spill annonsert. Dette inkluderer en rekke rebooter av klassiske serier som Crazy Taxi, Golden Axe og Jet Set Radio. I tillegg jobber de med Virtua Fighter 6 (dog ikke det endelige navnet), og så er det det faktum at det ikke har blitt gitt ut noe helt nytt 3D Sonic-plattformspill på tre år - med et 35-årsjubileum neste år.

Vi vet ikke hva vi får se, men en ting vi er sikre på er at vi er nysgjerrige på å finne ut hva det er.