Sega avslører noen av varene du kan finne i deres nye flaggskipbutikk

HQ

For litt over en uke siden fortalte vi at Sega er i ferd med å åpne det som beskrives som en flaggskipbutikk i Tokyo. Den vil ligge i kjøpesenteret Shibuya Parco (der vi også finner Capcom Store Tokyo, Jump Shop, Nintendo Tokyo og Pokemon Centre Shibuya), og nå har de lansert en nettside som lar oss sjekke ut noen av varene som er å få tak i.

Men ... før du gjør det, la oss bare advare de av dere som kjenner Sega-historien deres om at det kan bli dyrt. Det er et godt utvalg av merchandise fra blant annet Like a Dragon, Persona, Puyo Puyo, Sega selv - og selvfølgelig en masse ting med det laserraske pinnsvinet vi alle elsker.

I utgangspunktet er det på egen risiko hvis du tror du kan motstå trangen til å ta en desperat flytur til Tokyo for å kaste yen over alt på Shibuya Parco.

Ja... vi trenger en av hver. Minst én av hver.