Sega "avviste blankt" historien i de to første originale Yakuza-titlene

I år har vi fått det som sannsynligvis er det beste spillet i Yakuza-serien (omdøpt til Like a Dragon i sin nye fase) i hele dens historie. Like a Dragon: Infinite Wealth fikk oss ikke bare til å forelske oss i det, det ble den raskest selgende tittelen i serien og den mest vellykkede på plattformer som Steam. Men alt dette hadde kanskje ikke skjedd hvis Sega hadde vært mer kompromissløse i seriens tidlige dager.

I et intervju med Weekly Ochiai (oversatt av Automaton) forklarte Segas tidligere kreative direktør Toshihiro Nagoshi at da han tenkte på å gi ut det første Yakuza-spillet på begynnelsen av 2000-tallet, slet Sega med å gi ut spill som ville selge godt over hele verden, og de var slett ikke overbevist om at Yakuza passet inn i dette bildet.

"Det ble selvfølgelig avvist uten videre", sier han. "Det var jo helt i strid med det jeg nevnte tidligere om å appellere til massene. Barn kunne ikke spille det, og det var ikke rettet mot kvinner eller et utenlandsk publikum. Sånn sett var det umulig å få det vedtatt uten motstand.

Nagoshi forteller at han måtte presentere spillet minst tre ganger før Sega ga etter og ga grønt lys for det første Yakuza-spillet. Historien om Kazuma Kiryu ga til slutt Ruy Ga Gotoku rett, og har siden blitt en bærebjelke for utgiveren i mer enn to tiår. Nå som serien er plassert på skuldrene til Ichiban Kasugas karakter, ser det ut til at vi vil ha mange flere suksesser i fremtiden for både Like a Dragon og Sega.

Kan du forestille deg din spillerprofil nå uten noen gang å ha hørt om Yakuza-serien?