Sega bekrefter at det ikke blir noen Saturn Mini eller Dreamcast Mini

For noen år siden invaderte retro Mini-konsollfeberen hele spillverdenen, der Nintendo først utnyttet konseptet med begrensede opplag med NES Mini og deretter SNES, før Sega også kastet seg på bølgen med Mega Drive Mini og Mega Drive Mini II. Og det ser ut til å være omfanget av Segas innsats i dette nostalgimarkedet.

Administrerende direktør for Sega of America & Europes forlagsavdeling, Shuji Utsumi, bekrefter overfor The Guardian at det ikke kommer flere Mini-konsoller, noe som betyr at håpet om en Sega Dreamcast Mini eller Sega Saturn Mini er i ferd med å falme.

"Vi er ikke et retro-selskap," sa Utsumi. "Vi setter stor pris på arven vår, vi verdsetter den, men samtidig ønsker vi å tilby noe nytt; ellers blir vi historie. Det er ikke det vi sikter mot."

Selv om vi kanskje ikke har et offisielt retrosystem, er noen av de beste franchisene som klarte å dukke opp på disse eldre Sega-systemene faktisk i ferd med å gjøre comeback, som Jet Set Radio, Virtua Fighter, Crazy Taxi, Shinobi og Golden Axe, så det er håp for fremtiden.