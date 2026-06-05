Sega bekrefter Persona 6 ved å prøve å stoppe lekkasje

Det har gått vedvarende rykter om at Persona 6 vil bli annonsert under enten kveldens Summer Game Fest, søndagens Xbox Games Showcase, eller Nintendos ryktede Direct-stream i neste uke. Disse ryktene har også blitt ytterligere støttet av angivelig lekkede bilder fra spillet.

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Så langt har ikke bildene spredd seg veldig mye, men denne uken har Sega gjort noe som kan gjøre mer skade enn gagn. IGN rapporterer at Sega har fjernet alle lekkede bilder fra internett ved å sende ut varsler om brudd på opphavsretten.

Dette betyr med andre ord at bildene faktisk er ekte, og det øker sjansene for at Persona 6 vil bli avslørt veldig snart.

Hvis Segas mål var å holde Persona 6 hemmelig, kan vi bare konstatere at vi og utallige andre nettsteder nå har rapportert om saken uten å vise de lekkede bildene, og man kan derfor mistenke at Segas handlinger bare har gjort situasjonen verre.