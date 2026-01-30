Sega bringer slåssing i verdensklasse til Switch 2 med Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

HQ

Det er lenge siden Nintendo og Sega ble venner, men til tross for dette og til tross for sistnevntes overgang til multiformatutgiver, er det én klassisk serie som konsekvent har hoppet over all Nintendo-maskinvare med nye utgivelser. Du har sikkert allerede skjønt at vi snakker om Virtua Fighter, Segas legendariske serie som startet i japanske arkader i 1993, og som av mange regnes som verdens fremste kampspillserie.

Dessverre har det vært langt mellom nye utgivelser i løpet av de siste to tiårene, og det siste nummererte spillet er Virtua Fighter 5, som opprinnelig ble utgitt i 2006. Sega har imidlertid fortsatt å oppdatere det med revisjoner som ofte har blitt utgitt for konsoller, for eksempel Virtua Fighter 5: Final Showdown, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown og fjorårets Virtua Fighter 5 R.E.V.O., som allerede har blitt utgitt for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

Men nå er det på tide med en historisk debut, da Sega kunngjør at Virtua Fighter 5 R.E.V.O. endelig kommer til Switch 2. Og de har ikke spart på funksjonene, ettersom vi kan se frem til full crossplay mellom PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X og selvfølgelig Switch 2 - komplett med støtte for rollback-nettkode for jevnere onlinespilling og en ny spillmodus kalt World Stage.

Det kommer både en fysisk utgave (£54,99 / €59,99) og en digital utgave, der du kan velge mellom standardversjonen (£15,99 / €19,99) og en 30th Anniversary Edition (£39,99 / €49,99), der sistnevnte også inkluderer ekstra DLC :

30th Anniversary Edition



Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Grunnspillet World Stage



Legendarisk pakke DLC



Yakuza Series Collaboration Pack DLC



Virtua Fighter 30th Anniversary Badedraktkostymesett, Soundtrack-samling og rangeringstitler



Virtua Fighter Pre-Production Artwork



I forkant av lanseringen starter en åpen beta 19. februar for å teste nettverks- og crossplay-funksjoner, og forhåndsbestillinger er allerede tilgjengelige. De som forhåndsbestiller vil motta en eksklusiv Sega-inspirert kosmetisk gjenstand i spillet.

26. mars markerer premieren på Virtua Fighter på en Nintendo-konsoll, da Virtua Fighter 5 R.E.V.O. slippes, og forhåpentligvis betyr dette også at Virtua Fighter 6 (navnet er imidlertid ikke endelig fastsatt) også kommer til Switch 2 etter hvert. Sjekk ut den første traileren for Switch 2-versjonen og noen skjermbilder nedenfor.