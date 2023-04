Sega dreper Sonic the Hedgehog i gratis Steam-spill

Noen land har allerede gått inn i 1. april. Japan er ett av disse, så Sega har bestemt seg for å gi oss sin aprilsnarr. Og jeg mener bokstavelig talt gi.

Fordi Sega har gitt ut et spill som heter The Murder of Sonic the Hedgehog på Steam, og dette gratis spillet er akkurat det det høres ut som. Dette er ikke ditt vanlige Sonic-spill, da det er en visuell roman der du må løse det elskede pinnsvinets mord ved å forhøre noen av franchisens karakter som en ny karakter som starter sin første dag med å jobbe på toget Mirage Express.

Selskapet spesifiserer at denne historien ikke er kanon, så det er ingen grunn til å bekymre deg for at Sonic Frontiers er det siste flotte spillet i franchisen, og i stedet bare nyte The Murder of Sonic the Hedgehog som en morsom godbit. Se noe av det som venter i traileren nedenfor.