Sega feirer 35 år med Puyo Puyo med en skikkelig fengende j-pop-banger

Det har vært mange jubileer i år, med store spill og konsoller som markerer sine jubileer, og akkurat i dag feirer vi 40 år med Dragon Quest. En annen spillserie som feirer jubileum i dag, er Puyo Puyo, en Tetris-inspirert puslespillserie fra Compile og Sega som er svært populær i Japan.

Sega vil selvfølgelig ikke gå glipp av å markere denne anledningen, men de gjør det på en litt uventet måte. De har nemlig gitt ut en jubileumssang i samarbeid med sangeren Punipunidenki, og hvis du liker J-pop, tror vi at du definitivt vil like denne.

Hvis du er i humør for litt japansk groove på en onsdag som denne, kan du lytte på både Spotify og YouTube. Og hvis du vil spille Puyo Puyo, så er Puyo Puyo Tetris 2 den siste store utgivelsen, og den er tilgjengelig på alle de store plattformene. Du kan lese anmeldelsen vår her.