LIVE
HQ
logo hd live | World of Tanks: HEAT
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Puyo Puyo Tetris 2

      Sega feirer 35 år med Puyo Puyo med en skikkelig fengende j-pop-banger

      Du kan lytte til denne fengende sangen på flere store musikkstrømmetjenester, inkludert Spotify og YouTube.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Det har vært mange jubileer i år, med store spill og konsoller som markerer sine jubileer, og akkurat i dag feirer vi 40 år med Dragon Quest. En annen spillserie som feirer jubileum i dag, er Puyo Puyo, en Tetris-inspirert puslespillserie fra Compile og Sega som er svært populær i Japan.

      Sega vil selvfølgelig ikke gå glipp av å markere denne anledningen, men de gjør det på en litt uventet måte. De har nemlig gitt ut en jubileumssang i samarbeid med sangeren Punipunidenki, og hvis du liker J-pop, tror vi at du definitivt vil like denne.

      Hvis du er i humør for litt japansk groove på en onsdag som denne, kan du lytte på både Spotify og YouTube. Og hvis du vil spille Puyo Puyo, så er Puyo Puyo Tetris 2 den siste store utgivelsen, og den er tilgjengelig på alle de store plattformene. Du kan lese anmeldelsen vår her.

      Puyo Puyo Tetris 2

      Relaterte tekster

      1
      Puyo Puyo Tetris 2Score

      Puyo Puyo Tetris 2
      ANMELDELSE. Skrevet av Jonas Mäki

      De to klassiske puzzle-spillene slås sammen enda en gang, men er det nok nytt i etterfølgeren? Vi gir deg svaret.



      Loading next content