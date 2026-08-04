Sega feirer sin musikkatalog med nesten seks timer med spillmusikk på strømmetjenester

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Segas administrerende direktør Shuji Utsumi sa nylig at «få selskaper kan skryte av en så fantastisk musikkatalog» som Sega kan. En ganske ukontroversiell uttalelse. De har tross alt laget videospill lenger enn Nintendo (deres første tittel kom ut i 1973) og har skapt flere klassikere enn praktisk talt alle andre, bortsett fra Nintendo selv.

Siden Sonic fylte 35 år i fjor sommer, har Sega lansert ulike måter å feire den lynraske pinnsvinet på gjennom hele 2026, og det er i denne sammenhengen du bør se på deres siste trekk. Sega Sound Team har gitt ut en imponerende spilleliste med 100 sanger (takk, VGC), som varer i nesten seks timer, med tittelen Jun Senoue: Essential Works.

Det meste er selvfølgelig Sonic-musikk, men det finnes også andre flotte låter i virkelig fine versjoner. Sega beskriver selv spillelisten slik:

«En offisiell spilleliste med sanger som Jun Senoue, kjent for sitt arbeid med Segas Sonic the Hedgehog-serie, har bidratt til som komponist, arrangør og gitarist.»

Som det er vanlig i slike situasjoner, har også Senoue selv noen ord å si om samarbeidet, og i pressemeldingen kan vi lese:

«Da jeg hørte på dem igjen, innså jeg hvor mange minner jeg har fra arbeidet med hver enkelt sang. Noen av dere kjenner kanskje allerede alle disse sangene, men jeg tror det vil være noen dere hører for første gang gjennom denne spillelisten.

Jeg håper at dere, ved å utforske sanger fra ulike epoker, vil finne noen nye favoritter. Dessuten er denne spillelisten ikke ferdig ennå – jeg planlegger å legge til flere sanger fra tid til annen, så se frem til det.»

Spillelisten er tilgjengelig både på Apple Music og Spotify (med noen variasjoner i sporlisten mellom de to plattformene), så bare len deg tilbake og nyt en hel rekke klassiske låter.