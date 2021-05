SEGA feirer Sonics 30-årsjubileum med kult merch

Du ser på Annonser

Det er mange jubileer å feire i 2021. Halo fyller 20 år, Pokémon og Resident Evil fyller begge 25 år mens Zelda og Donkey Kong fyller 40. En annen ikonisk serie som har jubileum i år er Sonic the Hedhegog, som har sitt 30-årsjubileum. For å feire dette har SEGA sluppet en helt nyt kolleksjon av merch via sin offisielle butikk.

Produktserien inneholder blant annet mugger, t-skjorter, caps og sokker. Tenker du dette er noe for deg kan du sjekke ut hele utvalget her. Alt leveres i juni og forhåndsbestillingene er nå i gang. Vi mistenker at ting blir utsolgt ganske fort, så vær rask.

Du kan se noen av produktene nedenfor.