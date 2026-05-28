Sega feirer Sonics 35-årsjubileum med en konsertturné

HQ

En stund var det veldig på moten å holde overdådige videospillkonserter der symfoniorkestre turnerte og fremførte musikk fra klassiske spill. I dag er det ikke fullt så trendy lenger, men fra tid til annen lanseres det prosjekter som er verdt å skrive om.

Og dette inkluderer selvfølgelig Segas kunngjøring om at de, for å feire Sonics 35-årsjubileum den 23. juni, lanserer en turné med musikk fra Sonic-spillene i samarbeid med Senbla. Billettene til Sonic Live in Concert legges ut for salg i morgen, og turneen starter i september i USA.

Selv om turneen begynner i USA, vil den også komme til Storbritannia for alle som er ivrige etter å høre temaet fra Green Hill Zone (tør vi til og med håpe på Escape From the City?) fremført av profesjonelle musikere.

Et veldig smakfullt trekk av Sega, synes vi.