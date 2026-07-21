Sega feiret 25-årsjubileet for serien « Sakura Wars

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Mange av dere har sikkert hørt om Sakura Taisen, en rollespillserie med tydelige elementer fra både dating-simulatorer og visuelle romaner, kombinert med overraskende taktiske kamper. Serien ble utrolig populær i Japan og bidro til at Sega Saturn solgte bedre enn PlayStation på det markedet de to første årene (frem til utgivelsen av Final Fantasy VII); den solgte til og med mer enn det totale antallet solgte Nintendo 64-konsoller der, til tross for at den var en internasjonal fiasko.

Serien hadde premiere i 1996, og avhengig av hvor generøst man teller, har det blitt gitt ut nærmere 30 spill, hvorav seks er titler i hovedserien. I Vesten har det imidlertid bare blitt gitt ut to « Sakura Wars-spill (som serien har blitt kjent som her), til stor skuffelse for mange.

Men hvis du er en av dem som kjenner serien og kanskje har spilt de japanske originalene eller fanoversettelsene, har Sega nå noen spennende nyheter (takk til Time Extension) å dele. Siden Sakura Taisen nå fyller 30 år, skal milepælen feires på et arrangement kalt Sega Universe Playground i varehuset Parco i Tokyo.

Der får du sjansen til å spille Sega-klassikere, samt møte seriens skaper, Oji Hiroi. De lover også mat inspirert av Sega-klassikere som Fantasy Zone, Rent A Hero, Streets of Rage og den svært særegne tittelen Segagaga (der du måtte redde Sega fra å gå under i Dreamcasts glansdager). I tillegg blir det DJ-sett med klassisk Sega-musikk og en pop-up-butikk fra Sega med unike produkter.

Hvis du har planlagt en tur til Japan eller allerede er der og er en Sega-fan, må du ikke gå glipp av dette.