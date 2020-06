Sega Game Gear Micro annonsert

Sega har planer om å feire firmaets 60-årsjubileum med stil. Det er ikke bare en, men fire forskjellige Sega Game Gear Micro-konsoller på vei, hvorav hver av dem inneholder fire installerte spill. Målene på konsollen er 80mm x 43mm x 20mm, og skjermen er på kun 1.15". Den kommer med bare en mono-høyttaler, men heldigvis også med inngang til hodetelefoner. Den lades opp via USB, men du kan også bruke to AAA-batterier.

Her er spillene som følger med på de forskjellige modellene:

Svart modell: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone

Blå modell: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal

Gul modell: Shining Force Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, Nazopuyo Aruru no Ru

Rød modell: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi, Columns

1.15" høres kanskje lite ut, men frykt ikke. Om du bestiller alle fire får du som bonus en liten versjon av Big Window-tilbehøret, som fungerer som et forstørrelsesglass.

Sega Game Gear Micro har fått en pris på 4.980 yen, som er rundt 350 kroner. De sendes ut fra den 6. oktober, og kan allerede forhåndsbestilles i Japan. Dessverre er det enda ikke bekreftet om disse lanseres i Europa, men vi krysser fingrene.

