Sega gjenoppliver 90-tallets konsollkrig i frekk Sonic Racing-reklame

Det er ikke uten grunn at vi av og til savner de gamle konsollkrigene på begynnelsen av 90-tallet. Den gang ble det brukt all slags teknisk sjargong for å komme med ekstravagante påstander som til syvende og sist ikke var stort mer enn oppblåste ønskedrømmer. Ikke minst under Tom Kalinske ble kampen om forbrukerne til tider opphetet når Nintendos og Segas markedsavdelinger kolliderte. Hvem husker vel ikke all hypen rundt "Blast Processing" eller "Welcome to the Next Level"? Det var gode greier, skarpt og morsomt.

I dag er alt dette bare en historisk kuriositet, men det har ikke hindret Sega i å grave i arkivene og spøkefullt gjenopplive den gamle rivaliseringen med en ny reklamefilm. Timingen er selvfølgelig perfekt, med Sonic Racing: Crossworlds mot Mario Kart World og beskylder sistnevnte for å være "åpent og kjedelig", mens Crossworlds (selvfølgelig) blir fremstilt som det stikk motsatte - The Next Level. Sjekk ut det korte klippet nedenfor.

Hva er dine beste minner fra konsollkrigene på 90-tallet?