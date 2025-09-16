Mario vs. Sonic-krigen gjenopplives i video for Sonic Racing: Crossworlds

HQ

I flere tiår har det vært snakk om den såkalte konsollkrigen, som mange i dag først og fremst forbinder med unødvendig opphetede diskusjoner om hvorvidt man skal kjøpe en PlayStation 5 eller Xbox Series S/X (seriøst - du blir fornøyd med begge). Men for 35 år siden var det Nintendo- og Sega-fansen som kjempet, ofte ivrig ansporet av noen ganske harde og overraskende ondskapsfulle utspill fra Sega.

Som om ikke det var nok, hadde de også en maskotfeide mellom Sonic the Hedgehog og Super Mario. Men etter at Dreamcast forsvant, har Nintendo og Sega blitt sett på som bestevenner, og Sega har gitt ut flere eksklusive titler til Nintendo-konsoller og til og med laget titler med både Sonic og Mario.

Dette var noe vi knapt husket, siden det var så lenge siden. Men nå har Sega bestemt seg for å gå tilbake til gamle tradisjoner og har sluppet en trailer som tydelig troller Mario Kart World og fremhever Sonic Racing: Crossworlds, og som avsluttes med taglinen "welcome to the next level."

Et morsomt trekk med mye historie bak seg. Sjekk ut videoen nedenfor.