Sega gjør seg klar for et retro-comeback og retter seg mot både gamle og nye fans

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For noen år siden kunngjorde Sega at de igjen skulle begynne å utforske sin fortid og avslørte blant annet nye titler i serier som Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio og Shinobi. Siden den gang har flere blitt lagt til, blant annet Ecco the Dolphin og Virtua Fighter 6, og vi har til og med fått en forhåndsvisning av noen av spillene, mens Shinobi: Art of Vengeance faktisk allerede er utgitt.

En person som gleder seg veldig til å se spillernes reaksjoner på Segas nye titler, er administrerende direktør og COO Shuji Utsumi. I et intervju med Famitsu forklarer han at spillene er laget for å appellere til trofaste Sega-fans, men også for å gi yngre spillere en sjanse til å forstå hvorfor Sega en gang ble så stort (oversatt med Copilot):

«Vi utvikler for tiden titler som Jet Set Radio og Streets of Rage, som allerede er annonsert. Jeg kan ikke dele noen detaljer ennå, men jeg gleder meg virkelig til dem selv. Jeg håper virkelig at trofaste fans vil dele sine ærlige meninger med oss. Samtidig vil jeg at folk som ikke er kjent med disse spillene, skal se at 'Sega lager slike spill også'. Vi skal bevare essensen av disse klassiske titlene samtidig som vi tilpasser dem til moderne smak.»

Crazy Taxi: World Tour ser ut til å bli den neste store Sega-tittelen som slippes. Den er planlagt å komme ut i 2027, men vi har ikke fått en bekreftet utgivelsesdato ennå. Utviklingen ser imidlertid ut til å være godt i gang, så forhåpentligvis vil den bli sluppet ganske tidlig på året.