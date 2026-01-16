Sega gjør seg klar for Sonics 35-årsjubileum
En offisiell nettside har blitt lansert, og de har også sluppet en video for å avsløre at de har planer.
Vi visste allerede at Sonic ville fylle 35 år i 2026, og det var den 21. juni 1991 at han først slo gjennom. Vi forventet alle at Sega ville markere begivenheten i løpet av året, selv om ingenting spesifikt har blitt bekreftet.
Det har det fortsatt ikke, men nå har Sega i det minste sluppet en video som raskt (i Sonic-hastighet?) går gjennom en rekke av pinnsvinets høydepunkter fra tiden som todimensjonal pikselhelt til eventyr i tre dimensjoner, filmer, kartspill, venner og tegneserier. Sega har også lansert en offisiell nettside for 35-årsjubileet, der de vil legge ut alt som skjer. For øyeblikket er nettstedet ganske tomt, men vi kan i det minste lese :
"2026 markerer Sonic the Hedgehogs 35-årsjubileum, en spennende milepæl for et av de mest legendariske spill- og underholdningsikonene!
I over tre tiår har Sonic løpt gjennom generasjoner og inspirert fansen med sin uovertrufne fart, ustoppelige energi og uredde ånd.
Nå er det på tide å hedre hans utrolige reise og feire den blå uskarphetens utallige eventyr.
Gjør deg klar til å gjenoppleve Sonics spennende arv når vi feirer 35 år med nonstop action!
TAKK TIL FANSEN VÅR"
Vi krysser fingrene for at et nytt spill vil bli annonsert i løpet av året, med rykter om blant annet en oppfølger til Sonic Frontiers. I tillegg kan vi nok trygt regne med mer DLC til Sonic Racing: Crossworlds - og vi er nok ikke de eneste som synes det hadde vært flott med en remastret Sonic-samling som i det minste inneholder Mega Drive-titlene og masse trivia, ikke sant?