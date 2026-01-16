Sega gjør seg klar for Sonics 35-årsjubileum

HQ

Vi visste allerede at Sonic ville fylle 35 år i 2026, og det var den 21. juni 1991 at han først slo gjennom. Vi forventet alle at Sega ville markere begivenheten i løpet av året, selv om ingenting spesifikt har blitt bekreftet.

Det har det fortsatt ikke, men nå har Sega i det minste sluppet en video som raskt (i Sonic-hastighet?) går gjennom en rekke av pinnsvinets høydepunkter fra tiden som todimensjonal pikselhelt til eventyr i tre dimensjoner, filmer, kartspill, venner og tegneserier. Sega har også lansert en offisiell nettside for 35-årsjubileet, der de vil legge ut alt som skjer. For øyeblikket er nettstedet ganske tomt, men vi kan i det minste lese :

"2026 markerer Sonic the Hedgehogs 35-årsjubileum, en spennende milepæl for et av de mest legendariske spill- og underholdningsikonene!

I over tre tiår har Sonic løpt gjennom generasjoner og inspirert fansen med sin uovertrufne fart, ustoppelige energi og uredde ånd.

Nå er det på tide å hedre hans utrolige reise og feire den blå uskarphetens utallige eventyr.

Gjør deg klar til å gjenoppleve Sonics spennende arv når vi feirer 35 år med nonstop action!

TAKK TIL FANSEN VÅR"

Vi krysser fingrene for at et nytt spill vil bli annonsert i løpet av året, med rykter om blant annet en oppfølger til Sonic Frontiers. I tillegg kan vi nok trygt regne med mer DLC til Sonic Racing: Crossworlds - og vi er nok ikke de eneste som synes det hadde vært flott med en remastret Sonic-samling som i det minste inneholder Mega Drive-titlene og masse trivia, ikke sant?