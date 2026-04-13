Sega håper å fortsette samarbeidet med Shinobi-utvikleren Lizardcube

Vi ga Shinobi: Art of Vengeance vår nest høyeste poengsum i fjor, og det er et fantastisk ninjaeventyr som du absolutt bør prøve, spesielt hvis du er en fan av Metroidvania-spill. Og kanskje vi kan håpe på en oppfølger etter hvert.

Etter den nylig utgitte Sega Villains Stage DLC (der du får kjempe mot kjente Sega-skurker som Dr. Eggman på fan-service-inspirerte scener), er Lizardcubes utvikling av tittelen fullført, men Sega er tydeligvis ivrige etter å fortsette å jobbe med dem. Takashi Terada fra Sega kommenterte samarbeidet i et intervju med IGN, og sa at de ønsker å gjøre mer med Lizardcube i fremtiden (oversatt med Bing) :

"Siden vi ikke har noen videre planer for DLC, vil 'Sega Villains Stage' markere slutten på dette kapittelet. Personlig vil jeg gjerne skape flere forskjellige ting sammen med Lizardcube, og jeg håper dere gleder dere til å se hva fremtiden har å by på."

Et nytt Shinobi ville selvsagt være en godbit, men studioet har også tidligere utviklet de kritikerroste Wonder Boy: The Dragon's Trap og Streets of Rage 4. Man kunne derfor tenke seg at de ville utvikle noe mer i disse to franchisene, men det kan selvfølgelig også være noe helt annet - hva med det Alex Kidd-comebacket som så mange har håpet på?

Hva ville vært ditt drømmeprosjekt fra Lizardcube?