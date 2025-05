Sega vil bringe tilbake flere klassiske franchiser enn de som har blitt avslørt så langt

HQ

Etter flere tiår med fanforespørsler kunngjorde Sega under The Game Awards 2023 at de ville vende tilbake til sine mest klassiske franchiser, inkludert Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi og Streets of Rage.

Det har siden blitt bekreftet at Ecco the Dolphin og Virtua Fighter også vil gjøre comeback - og Sega er ikke ferdig med overraskelsene ennå. Selskapets innholdsproduksjonsavdeling Kagasei Shimomura bekrefter dette i et intervju med Game Informer hvor han forklarer :

"Vi kan ikke snakke i detalj om noe som helst, men når det er sagt, vurderer vi flere prosjekter og jobber med flere prosjekter. Ikke bare spill, men også andre ting som allerede er [annonsert]. Vi ser virkelig frem til å utvikle flere av våre IP-er og sørge for at vi har flere morsomme ting på gang i fremtiden."

Og med det kan vi åpne slusene for fansenes ønsker. Vi ville absolutt ikke hatt noe imot et nytt Panzer Dragoon, Phantasy Star eller Virtua Tennis. Hvilke Sega-serier synes du de burde støve av og gjenopplive?