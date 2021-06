SEGA har fortsatt ikke bestemt seg om Virtua Fighter 6

Du ser på Annonser

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ble sluppet til PlayStation 4 tidligere i uka. Det er det seneste og forhåpentligvis beste tilskuddet i serien, og mange fans har betraktet det som en testballong fra SEGA for å se om det er noen interesse for serien etter alle disse årene (Virtua Fighter 5 ble utgitt allerede i 2006).

Selv om denne teorien faktisk er bekreftet av hovedprodusenten Seiji Aoki e et intervju med Famitsu (oversatt av Siliconera), legger han også til at ingenting er bestemt angående et nytt spill i serien - et spill han for øvrig selv er interessert i å utvikle:

"Nothing has been decided yet regarding Virtua Fighter 6, so I cannot make any statement. But if you ask me whether I want to create it or not, I do want to create it."

Det virker kort sagt som at vi ikke bør forvente et nytt Virtua Fighter med det første, men om Ultimate Showdown selger bra, hvem vet?