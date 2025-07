Sega har fylt opp sin offisielle butikk med ny merch

HQ

Hvis du er Sega-fan og føler at du kunne trenge noen morsomme Sega-produkter, kunngjør den japanske spillgiganten nå via Threads at de har fylt på det offisielle sortimentet sitt på Sega Shop.

Dette inkluderer flere typer klær, vesker, pins, plysjbamser, krus og mer. Hvis du føler at livet ditt ikke er komplett uten en kortstokk med Sonic-kort eller en Sonic-pute, finner du det her - til uventet rimelige priser.

Ser du noe du vil ha, og i så fall hva?