Sega hjalp i hemmelighet til med å lage PS1-emulatoren Sony absolutt hatet

Hvis du spilte Dreamcast i sin tid, husker du kanskje en programvare som het Bleemcast. Dette var en Dreamcast-versjon av PlayStation-emulatoren Bleem, som gjorde det mulig å spille PlayStation-spill på Segas konsoll.

Nå har personen som skapte Bleem, Randy Linden, blitt intervjuet av Zohar, og samtalen dreide seg naturlig nok om nettopp denne emulatoren, og Bleemcast kom også opp. Som man kanskje kunne forvente, var Sony ikke akkurat begeistret for at folk emulerte konsollene deres, men opprørerne hos Sega var tilsynelatende desto gladere og hjalp faktisk til med å lage dette produktet. Linden forklarer (transkribert av Time Extension) :

"Jeg tok en titt på spesifikasjonene for Dreamcast og tenkte: 'Ja, det kan gjøres. Absolutt. La oss ta kontakt med Sega. Så vi tok kontakt med Sega, og Sega var begeistret for ideen, og de sendte oss alle de tekniske spesifikasjonene for Dreamcast. De lånte oss et Dreamcast-maskinvareutviklingssystem, inkludert en GD-ROM-brenner og all nødvendig programvare for å gjøre utviklingen."

På den annen side var Sega litt mer fornuftig når det gjaldt juridiske spørsmål og ønsket ikke å gjøre emulatoren offisiell eller delta aktivt i utviklingen av den. På den måten kunne de unngå å bli saksøkt av Sony, selv om de indirekte var involvert:

"De ønsket ikke at tittelen skulle lisensieres offisielt av Sega. Fordi de ikke ønsket å havne i en stor juridisk kamp med Sony. De ville gjerne lisensiere GD-ROM-formatet og la oss bruke deres biblioteker, deres kode, deres hva som helst, hvis vi fikk tillatelse fra Sony, ikke sant? Noe som ikke kom til å skje. Så det betydde at alt som ble skrevet for Bleemcast ble skrevet helt fra grunnen av.

Det er ingen Sega-biblioteker som brukes. Det er ingen Sega-kode som er brukt. Det er ingen Sony-kode som er brukt, heller. Men Sega ville ikke lisensiere teknologien de hadde utviklet for å snakke med brikkene til maskinvaren. Så det var derfor de sendte med alle de tekniske spesifikasjonene på lavt nivå, og teknisk dokumentasjon for all maskinvaren på Sega Dreamcast."

Takket være dette var det mulig å spille PlayStation-spill på Dreamcast - og ikke bare det, spillene var også betydelig forbedret. Faktisk gjorde Dreamcast uoffisielt en bedre jobb med dette enn PlayStation 2 gjorde. Sony saksøkte deretter Bleem gjentatte ganger, og selv om de ikke vant noen av sakene (tvert imot var domstolene på Bleems side), måtte Bleem likevel legge ned fordi de ikke hadde råd til å føre en juridisk kamp mot en gigant som Sony.