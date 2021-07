Sega innrømmer å ha annonsert Sonic Rangers litt for tidlig

For noen uker siden, for å feire det blå pinnsvinets 30-årsjubileum, annonserte SEGA et nytt Sonic-spill som vi fortsatt ikke vet noe særlig om. Avsløringen inkluderte en kort teasertrailer og bekreftelse på at det planlegges å slippes neste år, men de er alt. Navnet Sonic Rangers er ikke engang bekreftet. Nå, i et intervju med 4Gamer, oversatt av Nintendo Enthusiast, har Sonic Team-sjef Takashi Iizuki sagt at annonseringen kom litt for tidlig.

"We haven't announced a brand new action game for the Sonic series since Sonic Forces, and that caused fans to worry. While it was a bit premature, I wanted to at least take the occasion of the 30th anniversary to announce that a brand new title was in development."

I intervjuet gikk han også inn på det merkelige symbolet som ble vist i teaseren, og nevnte at "det er noe symbolsk som dukker opp i spillet", men også at det er noe teamet vil dele flere detaljer om snart.