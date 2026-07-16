Sega kommer med et imponerende utvalg til Gamescom

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Nyt sommervarmen mens du kan, og benytt anledningen til å ta igjen spillrestansen din (og kanskje til og med legge til noen nye titler på listen). Neste måned er spillverdenen tilbake i full sving med Gamescom. Verdens største spillmesse arrangeres som vanlig i Köln, og i år går den av stabelen 26.–30. august.

Sega er et av selskapene som skal delta, og de tar med seg et solid utvalg av spill. Gjennom en ny video har de nå bekreftet at vi får prøve ut ikke færre enn fem titler, som alle kan betegnes som etterlengtede.

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Segas Gamescom-utvalg



Alien: Isolation 2 – Spillet får sin offentlige hands-on-debut i Europa, og den klaustrofobiske lo-fi-sci-fi-omgivelsen på standen forsterker atmosfæren i den spillbare prologen til Alien: Isolation 2.

– Spillet får sin offentlige hands-on-debut i Europa, og den klaustrofobiske lo-fi-sci-fi-omgivelsen på standen forsterker atmosfæren i den spillbare prologen til Alien: Isolation 2.

Crazy Taxi: World Tour - Spillerne vil være blant de første til å kjøre gjennom et helt nytt kart (en av fem byer som inngår i det endelige spillet) i dette helt nye, verdensomspennende Crazy Taxi-eventyret, som fanger den kaotiske energien fra tidligere spill i serien. Fans vil også få sjansen til å posere med den ikoniske drosjen fra spillene, Yellow Jack.

- Spillerne vil være blant de første til å kjøre gjennom et helt nytt kart (en av fem byer som inngår i det endelige spillet) i dette helt nye, verdensomspennende Crazy Taxi-eventyret, som fanger den kaotiske energien fra tidligere spill i serien. Fans vil også få sjansen til å posere med den ikoniske drosjen fra spillene, Yellow Jack.

Stranger Than Heaven – Under den første offentlige prøvespillingen vil spillerne reise tilbake i tid til en undergrunns jazzklubb for å prøve STRANGER THAN HEAVEN, med en fotomulighet på scenen som gjør dem til en del av showet.

– Under den første offentlige prøvespillingen vil spillerne reise tilbake i tid til en undergrunns jazzklubb for å prøve STRANGER THAN HEAVEN, med en fotomulighet på scenen som gjør dem til en del av showet.

Persona 4 Revival – Persona-fans vil kjenne igjen kjøpesenteret Junes, hvor vestlige fans får sjansen til å spille remaken av den klassiske RPG-spillet og sende inn meldinger til TV Stack, som sendes direkte fra standen.

– Persona-fans vil kjenne igjen kjøpesenteret Junes, hvor vestlige fans får sjansen til å spille remaken av den klassiske RPG-spillet og sende inn meldinger til TV Stack, som sendes direkte fra standen.

Total War: Warhammer 40,000 – Spillet har sin første praktiske opplevelse, og spillerne vil ta kommandoen over keiserens beste, Space Marines, gjennom tre spillscenarier, alt i en stand inspirert av den krigsherjede omgivelsen.



Kult, dette er jo flott og alt det der, men det blir faktisk enda bedre: alle som besøker Sega-standen vil motta et fysisk Sega-pass. De kan deretter vise frem dette passet etter å ha sjekket ut og prøvd alle fem titlene, og da kan de bytte det inn mot en samlerbrikke i begrenset opplag.

I tillegg vil legender fra RGG Studio og skaperne av «Stranger Than Heaven», Hiroyuki Sakamoto og Mikinobu Abe, signere autografer. Vi er også lovet en titt på «Metaphor: ReFantazio» for Switch 2, nyheter om «Sonic Racing: Crossworlds» og mye mer.

Kort sagt: Dette er en stand du ikke vil gå glipp av.