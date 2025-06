Sega kunngjør utfordrer til EA Sports FC og eFootball

Den virtuelle fotballverdenen har for det meste vært dominert av EA Sports FC (tidligere FIFA) og eFootball (tidligere PES). Det har alltid vært flere arkadealternativer også, som Mario Strikers og til og med det kommende Rematch, men når det gjelder simulert fotball, har disse to titanene vært i front i årevis. Nå ønsker Sega å rokke ved den etablerte ordenen.

Den japanske spillgiganten har presentert Sega Football Club Champions, som er en gratis fotballsimulator for flere plattformer. Spillet kombinerer i utgangspunktet handlingen i EA FC og eFootball, med den mer simulerte naturen til (det også Sega-eide) Football Manager, og skaper en opplevelse som er mindre hands-on for spilleren, men som fortsatt har måter du kan påvirke forløpet av hver kamp på.

Ideen med spillet er å ta en liten klubb og bygge den opp til et globalt kraftsenter. Dette er mulig i en av to moduser, Career, som er akkurat det du forventer, og Dream Team, som er PvP-tilbudet som også inkluderer "Event Matches, the Arena, Room Matches, and more".

I likhet med EA FC, som har bånd med mange av de største ligaene og konkurransene, det være seg Premier League, LaLiga, Champions League, og så videre, og eFootball, som har eksklusive rettigheter til Manchester United, FC Barcelona, Bayern Munich, Inter Milan, og mer, Sega Football Club Champions har låst eksklusive rettigheter for en håndfull lag og ligaer. Dette inkluderer J.League fra Japan, K League i Korea, FIFPro, og ikke minst Manchester City.

Den faktiske utgivelsesdatoen for Sega Football Club Champions har ikke blitt nevnt, men det kommer snart en lukket beta, som tilsynelatende vil være tilgjengelig på alle plattformer som spillet vil lanseres på, inkludert; PC, PS4, PS5, iOS og Android. Sjekk ut kunngjøringstraileren for spillet nedenfor.