Sega kunngjør oppfølgeren til Kimetsu no Yaiba - The Chronicles of Hinokami for PC og konsoller i 2025

I år ble den kortvarige sesong 4 av anime-serien Demon Slayer utgitt: Kimetsu no Yaiba. Hashira Training Arc kom til en brå slutt før den ga oss en liten endring for å se den endelige avslutningen av serien med en trilogi av filmer, hvorav den første delen vil bli utgitt på kino i 2025. Og det ser ut til at den utgivelsen vil bli ledsaget av et nytt videospill.

Sega har kunngjort, mens de delte det første bildet fra Kimetsu no Yaiba: Infinite Fortress-filmen, utgivelsen av Demon Saleyer i 2025: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2, som vil fortsette demondreper-eventyrene til Kamado Tanjiro og vennene hans. Denne oppfølgeren vil legge spesiell vekt på kampene i fornøyelsesdistriktet, smedlandsbyen og søyletreningen (Hashira), så vi får se helten vår utføre Thunder Breath, beseire noen Superior Moons og stå ved portene til det endelige oppgjøret med den suverene demonen Muzan.

Du kan sjekke ut handlingen i Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2. Spillet vil bli utgitt på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og (bekreftet av Sega) "Nintendo Switch-konsollfamilien", så vi bekrefter at det også vil være tilgjengelig på Nintendos etterfølgende maskinvare.