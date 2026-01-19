Sega lanserer en 35-årsjubileumskolleksjon for Sonic the Hedgehog

HQ

Sega lanserte Mega Drive i Japan i 1988, etterfulgt av USA (der det heter Genesis) i 1989 og Europa i 1990. Men det var ikke før året etter at vi ble kjent med Sonic the Hedgehog. Det betyr at pinnsvinet fyller 35 år i år, noe vi har skrevet om før, og Sega er klare til å feire dette skikkelig.

De har nå annonsert at de har utviklet en 35th Anniversary kolleksjon av Sonic produkter som kan kjøpes via Amazon. Kolleksjonen består for det meste av klær, men inkluderer også ting som vannflasker, puter, vesker og telefonvesker. Klikk på denne lenken hvis du føler at du trenger litt Sonic merchandise i forkant av pinnsvinets bursdag.