Sega lanserer retroklokker med et stilig konsolldesign

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Pass deg for et overveldende begjær. Sega har inngått samarbeid med SuperGroupies og tilbyr nå tre forskjellige klokker basert på selskapets mest elskede konsoller: Mega Drive, Saturn og Dreamcast.

Urskivene er prydet med ikoniske trekk fra hver konsoll, og de har også stiliserte knapper og D-pads fra de respektive kontrollerne. De kommer til og med i esker som minner om den faktiske emballasjen konsollene ble solgt i den gang.

Ja takk. // SuperGroupies

SuperGroupies

Hvis du vil ha en (og hvem vil ikke det?), koster de ganske rimelige 27 500 yen, som tilsvarer omtrent 130 pund/150 euro. Forhåndsbestillinger vil være åpne gjennom hele august, med levering planlagt til februar. Du kan lese mer på den offisielle nettsiden.

SuperGroupies