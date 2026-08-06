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Sega lanserer retroklokker med et stilig konsolldesign

Together I samarbeid med SuperGroupies lanserer de tre forskjellige modeller basert på Mega Drive, Saturn og Dreamcast.

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Pass deg for et overveldende begjær. Sega har inngått samarbeid med SuperGroupies og tilbyr nå tre forskjellige klokker basert på selskapets mest elskede konsoller: Mega Drive, Saturn og Dreamcast.

Urskivene er prydet med ikoniske trekk fra hver konsoll, og de har også stiliserte knapper og D-pads fra de respektive kontrollerne. De kommer til og med i esker som minner om den faktiske emballasjen konsollene ble solgt i den gang.

Sega lanserer retroklokker med et stilig konsolldesign
Ja takk. // SuperGroupies
Sega lanserer retroklokker med et stilig konsolldesignSega lanserer retroklokker med et stilig konsolldesignSega lanserer retroklokker med et stilig konsolldesign
SuperGroupies

Hvis du vil ha en (og hvem vil ikke det?), koster de ganske rimelige 27 500 yen, som tilsvarer omtrent 130 pund/150 euro. Forhåndsbestillinger vil være åpne gjennom hele august, med levering planlagt til februar. Du kan lese mer på den offisielle nettsiden.

SuperGroupies


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