Sega lanserer Sonic-klær som eldre fans vil elske

De siste årene har Sega begynt å grave dypere i sin rike spillhistorie fra tiden da de kjempet mot Nintendo om spillernes gunst og leverte den ene klassikeren etter den andre, ofte med en original tilnærming og masse attitude.

Derfor føles det ganske logisk at de, sammen med Insert Coin, nå kommer med en retrokolleksjon med Sonic the Hedgehog-tema. Blant plaggene finner vi jakker, sokker, pins og en T-skjorte. Alle med Sonic-motiver som de som spilte Mega Drive umiddelbart vil kjenne igjen. Prislappen er heller ikke så verst, og den dyreste er den laserblå Class Of '91-jakken til £79,99 (ca. €97).

Foreløpig er det bare forhåndsbestillinger, men leveranser er forventet så tidlig som "Sent i mars/tidlig april". Gå hit for å handle noen herlige Sonic-klær med 16-biters duft til våren og sommeren.

Ikke glem å sjekke ut alle bildene, flere av plaggene har virkelig herlige skjulte påskeegg for fansen.